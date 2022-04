Drei Autounfälle in Chur innert 4 Stunden – eine Person verletzt

In Chur ist es am Montagnachmittag innert vier Stunden zu drei Autounfällen gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand teilweise Totalschaden, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung auf seinem Internet-Portal bekanntgab.

Um 14.20 Uhr ereignete sich ein Unfall in Haldenstein. Der Lenker eines Traktors übersah bei der Fahrt vom Auweg in Richtung Bahnhofstrasse einen herannahenden Personenwagen, als er Richtung Haldensteinerbrücke abbiegen wollte. Der Personenwagen wurde durch die Kollision erheblich beschädigt.

bild: stadtpolizei chur

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 17.30 Uhr bei der Lichtsignalanlage Waffenplatzstrasse - Sommeraustrasse. Zwei Autos kollidierten frontal, als die Lenkerin eines Personenwagens Richtung Autobahnkreisel wegfahren wollte und auf die Spur des Gegenverkehrs geriet. Der Lenker des entgegenkommenden Autos verletzte sich leicht am Handgelenk. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Um 18.10 Uhr kam es dann zu einem Unfall beim Kreisel Ringstrasse - Schönbühlstrasse. Ein von der Salvatorenstrsasse herkommendes Fahrzeug wollte via Kreisel geradeaus in die Schönbühlstrasse fahren. Eine von rechts auf der Ringstrasse herannahende Lenkerin erkannt die Situation zu spät und kollidierte heftig mit dem Auto im Kreisel. Das Auto landete in einem Zaun. Es gab keine Verletzten. (sda)