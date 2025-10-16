In Hallau brennt es. Bild: brk news

Polizeirapport

Feuer in Hallau SH – Behörden warnen vor starker Rauchentwicklung

In der Schaffhauser Gemeinde Hallau brennt es, wie Alertswiss meldet. Die Rede ist von mehreren Bränden, welche zu einer starken Rauchentwicklung führen. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch. Die Behörden warnen deswegen, man solle die Türen und Fenster schliessen sowie das Gebiet weiträumig umfahren.

Für dieses Gebiet gilt die Warnung:

Gemäss BRK News ging in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass es im Zentrum von Hallau zu einem grösseren Brandausbruch gekommen sei. In der Folge sei ein Grossaufgebot an Feuerwehren ausgelöst worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei die betroffene Liegenschaft, die Teil einer rund 300 Meter langen Häuserzeile ist, bereits in Vollbrand gestanden.

Nebst den Feuerwehren und der Schaffhauser Polizei stehen gemäss BRK News zwei Rettungswagen der Spitäler Schaffhausen vorsorglich vor Ort bereit. Insgesamt stehen rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Bis anhin mussten sie nicht eingesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das betroffene Gebäude erlitt Totalschaden; die direkt angebauten Häuser links und rechts wurden ebenfalls beschädigt. Es handelt sich bei den betroffenen Liegenschaften um Gebäude älterer Bauweise. (dab)