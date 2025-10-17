Polizei nimmt nach Vergewaltigung in Näfels GL Verdächtigen fest

Die Kantonspolizei Glarus hat am Donnerstagabend einen in der Region Näfels wohnhaften 19-jährigen Mann aus Afghanistan festgenommen. Er wird verdächtigt, am 13. Oktober auf dem Linthdamm in Näfels eine Frau vergewaltigt zu haben.

Der Verdächtige wird einem Zwangsmassnahmengericht zugeführt, schrieb die Kantonspolizei Glarus am Freitag in einer Mitteilung. Die genauen Umstände und der Tathergang seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Vergewaltigung soll es auf dem linksseitigen Linthdamm gekommen sein. Bild: kantonspolizei glarus

Das Opfer war am Montagabend in einem Zug von einem jungen Mann angesprochen worden, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. Beide Personen stiegen am Bahnhof Näfels-Mollis aus.

Der Mann bot der Frau an, sie auf dem Heimweg zu begleiten. «Auf der Wiese auf dem linksseitigen Linthdamm in der Nähe der Netstal Maschinenfabrik kam es gemäss Aussage der Frau zum unfreiwilligen Geschlechtsverkehr», schrieb die Polizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung. (sda)