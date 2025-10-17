29-Jähriger sticht in Zürich auf Mann ein

Am Donnerstagabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Zürich mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter wurde vor Ort festgenommen.

Die Polizei wurde wegen einer Person mit Stichwaffe am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr zum Helvetiaplatz gerufen, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Ganz in der Nähe, an der Stauffacherstrasse, trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer, die in eine Auseinandersetzung verwickelt waren.

Einer der beiden Männer, ein 38-jähriger Somalier, wies Stichverletzungen am Oberkörper auf. Nach einer Erstversorgung durch die Polizisten wurde er mit der Sanität ins Spital gebracht, wo er operiert werden musste.

Der zweite Beteiligte, ein 29-jähriger Somalier, wies leichte Verletzungen auf, die ambulant behandelt werden konnten. Im Anschluss daran wurde er festgenommen. (rbu/sda)