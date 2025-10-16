Unbekannter Lenker verletzt Bauarbeiter in Lupfig AG

Ein unbekannter Lieferwagenlenker hat am Mittwoch in Lupfig AG einen Bauarbeiter angefahren und verletzt. Eine Ambulanz brachte den 47-jährigen Bauarbeiter zur Kontrolle ins Spital. Der Lenker fuhr gemäss Polizeiangaben ohne anzuhalten weiter.

In Lupfig AG kam es zu einem Unfall. Bild: kantonspolizei aargau

Der Unfall habe sich um 16.45 Uhr im Kreisverkehr auf der Bahnhofstrasse ereignet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Der Verkehrsdienst habe den Lenker des weissen Pick-Ups mit Leuchtbalken auf dem Dach und einem Anhänger zum Halten angewiesen

Unwirsch soll der Mann am Steuer des Lieferwagens darauf bestanden haben, passieren zu dürfen, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Unvermittelt sei er trotz Haltezeichens und Zurufs der Arbeiter losgefahren.

Dabei habe der Anhänger den Mitarbeiter gestreift. Der Mann sei zu Boden geworfen worden. Eine Ambulanz habe den 47-Jährigen zur Kontrolle ins Spital transportiert. Der Mann habe Schürfungen und Prellungen sowie eine Schramme am Kopf erlitten.

Trotz polizeilicher Ermittlungen ist der Lieferwagenfahrer nach wie vor unbekannt. Die Polizei sucht den Lenker. (dab/sda)