Polizeirapport

Lenkerin mit 1,7 Promille Alkohol unterwegs: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Eine Autofahrerin hat sich mit über 1,7 Promille Alkohol intus hinters Steuer gesetzt und ist in der Nacht auf Samstag in Sissach BL verunfallt. Sie krachte in eine Mauer, daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Bild: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Drittpersonen halfen der 52-Jährigen, aus dem Unfallfahrzeug herauszukommen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Die Frau blieb demnach unverletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Kontrolle in ein Spital. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Milligramm pro Liter.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Bild: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Zum Unfall war es kurz nach Mitternacht gekommen. Die Autofahrerin war auf der Rheinfelderstrasse in Richtung Wintersingen unterwegs, als sie oberhalb einer Bushaltestelle in einer Kurve auf eine Begrenzungsmauer geriet. Ein Abschleppunternehmen barg das beschädigte Fahrzeug und transportierte es ab. (sda)