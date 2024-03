Polizeirapport

Autofahrer bedroht Passanten in Liestal BL mit einem Messer

In Liestal hat ein Autofahrer am Dienstag einen Passanten mit einem Messer bedroht, nachdem sich dieser ins Fahrzeug gesetzt hatte. Zuvor wurde der Fussgänger vom Lenker des Fahrzeugs auf Benzingeld angesprochen, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilte.

Der Passant sei nach kurzer Fahrt unter Messerdrohung zur Herausgabe aller Wertgegenstände genötigt worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Daraufhin habe der Passant aus dem Fahrzeug, in welchem zwei weitere Personen sassen, flüchten können.

Die drei Personen im Auto setzten ihre Fahrt schliesslich ohne Deliktsgut fort. Beim Fahrzeug soll es sich um einen blauen Personenwagen gehandelt haben, bei den Insassen um arabisch sprechende Personen. (rbu/sda)