Polizeirapport

Zweite Bombendrohung innert einer Woche an Schule in Siders VS

Das Gebäude einer Orientierungsschule in Siders VS ist am Donnerstagnachmittag wegen eines Bombenalarms evakuiert worden. die Umgebung wurde abgesperrt. Am vergangenen Freitag kam es an derselben Schule bereits zu einer Bombendrohung.

Die Umgebung der Schule wurde am Donnerstagnachmittag ebenfalls abgesperrt. Derzeit durchsuchen Spezialisten der Einsatzkräfte das Gelände, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Bei der Bombendrohung vom vergangenen Freitag handelte es sich laut der Polizei derweil um einen Fehlalarm. Die Polizei nahm damals einen 14-jährigen mutmasslichen Urheber fest. (sda)