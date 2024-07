Polizeirapport

Betrunkener Rollerfahrer kollidiert in Horn TG mit Verkehrsinsel

Ein alkoholisierter Rollerfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Horn TG in einen Pfosten einer Verkehrsinsel geprallt. Dabei überschlug er sich und musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstagvormittag mit.

Dem alkoholisierten 43-jährigen Deutschen sei der Führerausweis eingezogen worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. (sda)