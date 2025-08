Kleinflugzeug im Vierwaldstättersee konnte lokalisiert werden

Seit dem Absturz am 28. Juli wurde nach dem Kleinflugzeug gesucht. Bild: keystone

Polizeirapport

Nach Notlandung im Vierwaldstättersee – Kleinflugzeug lokalisiert

Am 28. Juli hat ein Kleinflugzeug mutmasslich eine notfallmässige Wasserlandung auf dem Vierwaldstättersee durchgeführt und ist dort im Anschluss gesunken. Der Pilot war kurz nach dem Start in Buochs NW nördlich des Bürgenstocks auf dem See gelandet.

Beide Insassen konnten lebend geborgen werden. Seit der Bergung wurde weiter nach dem gesunkenen Kleinflugzeug gesucht. Diese konnte am Dienstag, dem 5. August, lokalisiert werden. Das Flugzeug liegt in ca. 100 Metern Tiefe im Vierwaldstättersee. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Zurzeit laufen Untersuchungen, in welchem Zustand das Kleinflugzeug ist und ob man dieses bergen kann. Im Anschluss werden die Möglichkeiten für eine Bergung geprüft.

Die genaue Unfallursache wird zurzeit von der Bundesstaatsanwaltschaft abgeklärt. Diese Untersuchung geschieht in enger Koordination mit fedpol und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST). (nib)