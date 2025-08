142 km/h am Sustenpass: Polizei blitzt in Gadmen einen 19-jährigen Raser

Die Berner Kantonspolizei hat Ende Juni in Gadmen einen mutmasslichen Raser geblitzt. Der 19-Jährige war mit seinem Auto mit 142 km/h am Sustenpass unterwegs. Erlaubt gewesen wären 80 km/h.

Der Autofahrer tappte am 21. Juni kurz vor acht Uhr Morgens in die Radarfalle, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Montag hervorgeht. Der junge Mann war in Richtung Sustenpass unterwegs.

Die Polizei konnte den fehlbaren Lenker im Kanton Freiburg ermitteln. Er ist geständig und wird sich vor der Justiz verantworten müssen. (sda)