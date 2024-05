Polizeirapport

Betrunkener Autofahrer verletzt in Schönenberg Fussgänger tödlich

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Schönenberg an der Thur einen 90-jährigen Fussgänger angefahren und tödlich verletzt. Der Atemlufttest beim 38-jährigen Lenker ergab einen Wert von 1,8 Promille, wie Polizei mitteilte.

Der Fussgänger erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, schrieb die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung am Mittwoch. Gegen den Autofahrer sei eine Strafuntersuchung eröffnet worden. (hkl/sda)