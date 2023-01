Brand im Recyclingcenter Schattdorf am 31. Dezember. Bild: keystone

Polizeirapport

Erneut Brand in Schattdorfer Recyclingcenter ausgebrochen

In einem Recyclingcenter in der Urner Gemeinde Schattdorf ist am Freitag zum zweiten Mal innert einer Woche ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte standen laut Angaben der Polizei in einem Grosseinsatz.

Das gleiche Material wie an Silvester habe gebrannt, sagte ein Sprecher der Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und am späteren Abend war die Polizei und Sanität nicht mehr vor Ort. Zum Sachschaden konnte er keine Aussagen machen.

Bereits vor knapp einer Woche stand ein Lager mit Entsorgungsmaterial in Flammen. Im Zuge der Untersuchungen werde mit dem Betreiber der Anlage abgeklärt, weshalb sich der Brand wiederholte, sagte der Sprecher weiter.

Der Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Sie rief die Bevölkerung vorübergehend in der Region dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Am Abend hob sie den Alarm wieder auf.

Bereits vor einer Woche - am Silvesterabend - hatte es in dem Recyclingcenter gebrannt. Das Feuer löste auch damals einen Grosseinsatz der Löschkräfte aus. Verletzt wurde niemand. In Brand geraten war Kunststoffisolationsmaterial aus Kühlschränken. Über die Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. (sda)