Kind stirbt bei Brand in Oberbipp BE

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im bernischen Oberbipp ist in der Nacht auf Montag ein Kind ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

Das Feuer in Oberbipp. Bild: brk news

Die Feuerwehr wurde gegen 02.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der rund 60 Einsatzkräfte stand der Dachstock in Vollbrand, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

17 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, mussten evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch drei weitere Häuser in der Nähe evakuiert.

Beim Brand verstarb ein Kind. Nach Angaben der Behörden bestehen konkrete Hinweise auf dessen Identität, formell identifiziert ist es aber noch nicht. Die zwei weiteren verletzten Personen wurden per Ambulanz ins Spital transportiert. Mehrere Bewohner wurden ausserdem wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch kontrolliert.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar, wie die Behörden weiter mitteilten. Mit Hilfe der Gemeinde konnten für die Betroffenen Ersatzunterkünfte organisiert werden.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zu den Umständen und zur Brandursache aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt. (dab/sda)