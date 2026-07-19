Polizeirapport

35-jähriger Franzose stürzt von Tessiner Alp in den Tod

Ein 35-jähriger Franzose ist am Freitag bei einem Bergunfall im Tessiner Bleniotal ums Leben gekommen. Die Leiche des in der Alpwirtschaft Beschäftigten wurde auf rund 2600 Metern Höhe gefunden, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Er sei einen Abhang hinuntergestürzt.

Die Alarmzentrale erhielt kurz vor 9.30 Uhr die Meldung über den Fund des Mannes. Dieser lag in einem unwegsamen Gebiet oberhalb der Alp Camadra, wie die Kantonspolizei Tessin weiter mitteilte. Im Einsatz standen neben der Polizei auch Rettungskräfte der Rega. (sda)