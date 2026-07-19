Polizeirapport

Beim Wandern abgestürzt – Frau verletzt sich in Balm bei Günsberg SO

Eine junge Frau ist am Samstagnachmittag in Balm bei Günsberg einen steil abfallenden Hang hinuntergestürzt. Sie zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden.

Ein Mann und eine Frau waren auf einer Wanderung von Balm bei Günsberg über den Ostgrat unterwegs. Vermutlich wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit sei die 29-jährige Frau rund 150 Meter unterhalb des Balmfluehköpfli ins Stolpern geraten, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mit.

Die Frau musste mit einem Rettungshelikopter geborgen werden. Symbolbild: Kapo Solothurn

Sie stürzte auf der Nordseite einen steil abfallenden Hang hinunter. Für die Bergung der verletzten Frau aus dem unwegsamen Gelände kam ein Rettungshelikopter zum Einsatz. (sda)