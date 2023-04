Polizeirapport

Er pinkelt in Briefkasten, dann kommt der Schiebecrash: Luzerner muss Billett abgeben

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Samstag in Luzern eine Pinkelpause eingelegt. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, hielt er um 18.20 Uhr auf der Steinerstrasse vor der Einmündung in die Zürichstrasse an, stieg aus und urinierte in einen Briefkasten.

Danach schob der Mann sein Auto rückwärts in ein parkiertes Auto und beschädigte dieses. Die Polizei nahm den 44-Jährigen Mann vor Ort fest. Der Betrunkene hatte 1.32 Promille intus, wie ein Atemlufttest zeigte. Er musste seinen Führerausweis abgeben. (sda)