Polizeirapport

Kabine stürzt Lernenden 40 Meter in den Tod – tragischer Arbeitsunfall in Laax

Tragischer Arbeitsunfall in Laax: Am Montag ist ein Lernender bei Unterhaltsarbeiten auf einer Stütze von einer Luftseilbahn erfasst worden. Beim Sturz in die Tiefe zog er sich tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Der 17-Jährige stürzte 40 Meter in die Tiefe. Bild: kapo gr

Der 17-jährige Bergbahnangestellte war gemeinsam mit einem Arbeitskollegen auf der Stütze 2 der Luftseilbahn Laax – Crap Sogn Gion mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er um 14.30 Uhr vom Laufwerk der bergwärts fahrenden Kabine erfasst und von der Arbeitsplattform gerissen. Nach einem Aufprall auf der Kabine stürzte er rund vierzig Meter ab.

Nach den ersten Massnahmen des Rettungsdienstes der Bergbahnen konnte die Crew der Luftrettung nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Für die Betreuung der Angehörigen sowie von Arbeitskollegen des Verunfallten wurden Care Teams hinzugezogen.

Wie es zum Unfall kam, wird von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden ermittelt. (red)