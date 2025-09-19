Mann stirbt nach Sturz von E-Scooter in Fehraltorf ZH

Nach einem Selbstunfall mit einem E-Scooter ist in der Nacht auf Freitag in Fehraltorf ZH ein Mann von einem Auto überrollt worden. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Der 57-jährige Mann fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Kempttalstrasse Richtung Hinwil, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Kurz nach 1.30 Uhr stürzte er aus noch unbekannten Gründen und kam auf der durch einen Grünstreifen abgetrennten Strasse zu liegen.

Ein 24-jähriger Autofahrer übersah den Mann auf dem Boden und überrollte ihn. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und starb noch vor Ort. (sda)