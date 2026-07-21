Polizeirapport

Stand-up-Paddler stirbt bei Unfall in Bern

Zwei Stand-up-Paddler sind am Sonntag auf der Aare in Bern in Not geraten. Einer der beiden Männer kam bei dem Unfall ums Leben.

Die Polizei wurde kurz nach 13.25 Uhr alarmiert, dass zwei Stand-up-Paddler in der Nähe des Engehalde-Stauwehrstegs in Not geraten seien. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war zunächst einer der Männer in Not geraten. Als der Kollege ihm helfen wollte, geriet auch dieser in Schwierigkeiten.

Die beiden Männer wurden von der Strömung unter Wasser gezogen, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Während sich der eine selbstständig aus dem Wasser retten konnte, wurde der zweite Mann von Passanten auf Höhe des Felsenauviadukts aus dem Wasser gezogen.

Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen des Ambulanzteams erste Hilfe. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der 61-jährige japanische Staatsangehörige aus dem Kanton Bern noch vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Der Uferweg wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. (sda)