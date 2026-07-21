Polizeirapport

Brunnadern SG: Kind (1) stürzt aus Fenster und wird lebensbedrohlich verletzt

In Brunnadern SG ist am Dienstagmorgen ein Kind aus dem Fenster im dritten Stock einer Flüchtlingsunterkunft gestürzt. Der Bub wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Die Meldung bei der Notrufzentrale ging kurz nach 10.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Nach dem Sturz war das Kind bei Bewusstsein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Anschliessend wurde der Bub mit der Rega in eine Spital geflogen. Die Polizei klärt derweil die Umstände ab. Sie geht derzeit von einem Unfall aus.