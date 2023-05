Bild: Zuger Polizei

Polizeirapport

77-Jähriger fährt in Zuger Tiefgarage in eine Wand

Mit seinem Auto durch eine Wand gefahren ist am Freitagmittag ein Autofahrer in der Stadt Zug. Wie die Strafuntersuchungsbehörden mitteilten, fuhr der 77-jährige in eine Tiefgarage und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte darauf beim Tor mit zwei Metallstangen und fuhr dann in eine Wand.

Gemäss der Mitteilung war der Aufprall so heftig, dass das Auto die Wand durchbrach und mit der Front in den benachbarten Technikraum vorstiess. Der Lenker blieb unverletzt.

Das Auto wurde beim Unfall total beschädigt. Das Wrack wurde von der Feuerwehr geborgen. (sda)