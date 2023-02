Polizeirapport

Am Steuer eingenickt: Zwei Autos kollidieren in Villmergen AG

Bild: Kapo ag

Ein 67-jähriger Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Villmergen AG am Steuer kurz eingenickt. Er geriet mit seinem Cabriolet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 67-Jährige landete mit seinem Auto im angrenzenden Feld. Bei der Kollision gab es keine Verletzten, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag weiter mitteilte.

Die Autos sind jedoch schrottreif. Die Polizei verzeigte den Lenker bei der Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Frührerausweis vorläufig ab. (aeg/sda)