Polizeirapport

26-Jähriger in Wetzikon ausgeraubt und schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist am Freitagabend in Wetzikon ZH von drei unbekannten Männern niedergeschlagen und danach ausgeraubt worden. Der am Kopf schwer Verletzte konnte sich aber noch alleine ins Spital begeben.

Der Vorfall habe sich gegen 23 Uhr ereignet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag mit. Der 26-jährige Schweizer sei zu Fuss unterwegs gewesen, als er von drei Männern angegriffen und mit einem harten Gegenstand niedergeschlagen worden sei. Danach habe er das Bewusstsein verloren.

Als er wieder erwacht sei, hätten die Männer weiter auf ihn eingeschlagen und ihm dann das Handy, die Uhr und das Portemonnaie gestohlen. Danach seien sie geflüchtet.

Das Opfer habe selbstständig zu einem Kollegen nach Hause laufen können, bevor er sich in ein Spital begeben und die Polizei alarmiert habe. Bei den Täter solle es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren handeln, die Schweizerdeutsch sprachen. Die Polizei nahm mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität Ermittlungen auf. (sda)