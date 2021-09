Zunzgen BL: Beim Fahren am Handy – das ist das Resultat

Bild: Kapo BL

Ein 44-jähriger Personenwagenlenker ist am Mittwochabend in Zunzgen BL beim Schreiben einer Nachricht auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er frontal auf ein korrekt fahrendes Auto prallte. Die Mitfahrerin im angefahrenen Fahrzeug wurde leicht verletzt und musste in ein Spital gefahren werden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr auf der Hauptstrasse in Zunzgen, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge seien massiv beschädigt worden. (sda)