Die Feuerwehr Untersiggenthal sowie unterstützend die Feuerwehren Würenlingen und Obersiggenthal wurden aufgeboten und konnten den Brand vollständig löschen. Bild: Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Brand von Schredder in Untersiggenthal AG – Person verletzt

Im Industriegebiet von Siggenthal Station AG ist am Montagabend in einer Shredderanlage ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen führte falsch entsorgtes Material zum Brand, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Eine Person sei mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Gemeldet worden ist der Brand in einer Produktionsfirma laut Mitteilung kurz nach 19.30 Uhr. (sda)