Polizeirapport

Luzerner Polizeiposten während drei Tagen geschlossen – wegen Fussballspielen

Im Kanton Luzern sind nächste Woche von Mittwoch bis Freitag fast alle Polizeiposten durchgehend geschlossen. Als Grund nennt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Freitag «die hohe Belastung durch Fussballspiele in der Stadt Luzern».

Zwei Polizisten unterwegs in Luzern. Bild: KEYSTONE

Gemäss der Mitteilung gibt es nur wenige Ausnahmen. So sind einige grössere Posten am Mittwochmorgen geöffnet, der Posten in der Stadt Luzern zusätzlich am Freitag. Die Polizei bleibe aber über den Notruf 117 rund um die Uhr erreichbar. (sda)