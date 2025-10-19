Rauchentwicklung bei Brand in Arbon TG

In Arbon TG ist es am Sonntag zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen. Die Meldung des Brandes sei bei der Polizei um 12 Uhr eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage.

Der Feuerwehreinsatz laufe, sagte der Mediensprecher der Polizei weiter. Der Warndienst Alertswiss hatte am Mittag gemeldet, dass es in Arbon brenne und es zu einer starken Rauchentwicklung komme. Der Brand habe zu einem starken, unangenehmen Geruch geführt. Fenster und Türen seien zu schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Kantonspolizei stellte am Nachmittag weitere Informationen in Aussicht. (dab/sda)