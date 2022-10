Polizeirapport

Motorradfahrer prallt auf Sustenpassstrasse in Mauer und muss mit der Rega ins Spital

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Gadmen auf der Sustenpassstrasse verunfallt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern in der Nacht auf Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt.

Die Sustenpassstrasse.

Der Unfall ereignete sich am letzten Samstag kurz vor 16.20 Uhr. Der Mann war auf seinem Motorrad von der Passhöhe her in Richtung Gadmen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn ab.

Er touchierte zunächst am rechten Fahrbahnrand eine Mauer. Das Fahrzeug geriet daraufhin ausser Kontrolle, und es kam zu einer erneuten Kollision mit der Mauer. Daraufhin stürzte der Fahrer und erlitt dabei Verletzungen. Drittpersonen eilten zu Hilfe. (sda)