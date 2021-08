Schweiz

Gleitschirmflieger stürzt im Lauterbrunnental ab – ein Baum rettet ihm das Leben



Rettungskräfte haben einen Gleitschirmpiloten im Berner Oberland aus einer misslichen Lage befreit. Der Mann war am Mittwoch im Lauterbrunnental abgestürzt, doch verfing sich sein Gleitschirm zum Glück in einem Baum.

Bild: pd/air glaciers

Der Pilot war darauf in einer senkrechten Felswand blockiert. In Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettungsstation Lauterbrunnen konnte Air Glaciers den Mann retten. Der Pilot blieb praktisch unverletzt, wie Air Glaciers am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich in der Region Mönchsbüffel im Stechelberg. (sda)

