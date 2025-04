Polizeirapport

Schwerer Verkehrsunfall in Basel: Person beim Badischen Bahnhof von Bus totgefahren

Im Anschluss an den Unfall wurde der Bahnhof abgesperrt. Bild: Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

Am Badischen Bahnhof in Basel ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle, vier weitere wurden verletzt. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements hervor.

Ein Linienbus der Basler Verkehrs-Betriebe hatte aus noch ungeklärten Gründen einen an der Ampel wartenden Kleinbus touchiert und anschliessend eine Person erfasst. Bevor der Bus zum Stehen kommen konnte, schleifte er sie noch mehrere Meter mit. Sie verstarb noch vor Ort an den daraus resultierenden schweren Verletzungen.

Vier weitere Personen wurden dabei verletzt, allerdings nicht schwer. Ob diese ebenfalls durch den Bus touchiert wurden, ist noch unklar.

Die Schwarzwaldallee bleibt zwischen der Riehenstrasse und der Maulbeerstrasse weiterhin für Ermittlungs- und Räumungsarbeiten gesperrt. Nebst Polizei waren auch Sanität und Feuerwehr im Einsatz. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 061 208 06 00 oder unter KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.

(cpf)