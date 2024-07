Polizeirapport

Frau fällt in Sursee auf Gleise und verletzt sich lebensbedrohlich

Eine 63-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Sursee auf die Bahntrasse zwischen Perron und Zug gefallen und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Die Frau hatte sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Bild: shutterstock

Die Frau musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie informierte in einem Communiqué über die Einzelheiten des Vorfalls.

Wegen des Unfalls waren am Dienstagnachmittag die Bahnstrecken Luzern-Basel und Luzern-Zürich unterbrochen gewesen. Während rund zwei Stunden war der Bahnverkehr in Sursee eingeschränkt. Zunächst hatte es lediglich geheissen, es sei eine Person verletzt worden. Was genau passiert ist, wurde erst am Tag danach publik.

Wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar, wie es weiter hiess. Der genaue Unfallhergang werde derzeit ermittelt. (saw/sda)