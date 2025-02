Polizeirapport

84-jährige Fussgängerin in Winkel ZH angefahren und getötet

Eine 84-jährige Fussgängerin ist in Winkel im Kanton Zürich von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Ihr Begleiter, ein 75-jähriger Mann, erlitt unbestimmte Verletzungen. Die beiden waren am Sonntagabend dabei, eine Strasse zu überqueren.

Das Auto des Fahrers wird abgeschleppt. Bild: brk news

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Erstversorgung auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mitteilte. Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Der 18-jährige Autofahrer und seine vier Mitinsassen blieben unverletzt.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar und wird nun durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht, wie es weiter hiess. (sda)