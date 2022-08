Polizeirapport

Auto in Widnau SG im Binnenkanal versenkt + Frontalkollision in Bazenheid SG

Glück im Unglück hat am Freitagnachmittag in Widnau SG ein 19-jähriger Autofahrer gehabt. Sein Fahrzeug landete nach einem Selbstunfall im Binnenkanal. Er konnte sich aber selbstständig retten und blieb unverletzt.

Das Auto ist komplett im Binnenkanal versunken. Bild: Polizei St. Gallen

Der 19-jährige Autofahrer war kurz vor 14.45 Uhr nach einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug aus zunächst unbekannten Gründen über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte. In der Folge sei das Auto ein Wiesenbord hinunter gefahren und schliesslich im Binnenkanal gelandet.

Der 19-Jährige habe sich selber aus dem Auto befreien und ans Ufer retten können. Kurze Zeit später sei das Auto im Wasser versunken. Aufgrund des hohen Wasserstandes habe das im Kanal gelandete Auto bis am Samstagmorgen noch nicht lokalisiert werden können. Der Autofahrer sei durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren worden.

26-Jähriger bei Frontalkollision in Bazenheid SG schwer verletzt

Ein 26-jähriger Autofahrer ist bei einer Frontalkollision am Freitag in Bazenheid SG schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Ein Autofahrer verletzte sich bei der Kollision schwer. Bild: polizei st. gallen

Der Autofahrer war auf der Umfahrungsstrasse H16 Richtung Wil unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Kurz vor 18.00 Uhr geriet er demnach aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 66-jährigen Mannes. Der 66-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Es sei Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken entstanden. (saw/sda)