Schweiz

Polizeirapport

In Kirchberg SG gefundener Toter hatte Drogen-Fingerlinge im Bauch



In Kirchberg SG gefundener Toter hatte Drogen-Fingerlinge im Bauch

Der am Sonntag in Kirchberg SG gefundene unbekannte Tote war ein Drogenkurier. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, hatte der Mann mehrere 100 Gramm in Fingerlinge verpackte Drogen im Bauch. Er starb an einem Darmdurchbruch.

(sda)