Polizeirapport

Jugendliche zünden in Basel Feuerwerk in der Menge

Feuerwerk in der Menge, Trickdiebe und eine Frau, die kollabierte: Die Kantonspolizei Basel-Stadt zog um Mitternacht eine erste Zwischenbilanz zur Bundesfeier in Basel.

Bis Mitternacht musste die Kantonspolizei Basel-Stadt mehrfach intervenieren bei Jugendlichen, die Feuerwerk in der Menge zündeten, wie die Kantonspolizei im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Am oberen Rheinweg habe die Patrouille ausserdem zwei mutmassliche Trickdiebe angehalten. Auch am unteren Rheinweg habe die Polizei nach einem Portemonnaie-Diebstahl zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen.

Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sei bis Mitternacht fünf Mal wegen kleineren Buschbränden oder einem brennenden Abfalleimer ausgerückt. Diese Brände seien mutmasslich durch Feuerwerk ausgelöst worden.

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt hatte bis zum gleichen Zeitpunkt nur einen Einsatz im Zusammenhang mit der Bundesfeier am Rhein. Eine junge Frau habe beim Brückenkopf der Mittleren Brücke im Kleinbasel einen Kreislaufkollaps erlitten und sei ins Spital gebracht worden. Die mobilen und stationären Samariterposten hätten insgesamt 12 Patientinnen und Patienten mit kleineren Blessuren versorgt. (sda)