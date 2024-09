Polizeirapport

Auto landet in St. Gallen auf Treppe

Ein auf einem Treppenabgang gelandetes Auto in St. Gallen hat in der Nacht auf Samstag die Polizei auf Trab gehalten. Der mutmassliche Lenker des Autos wurde am Unfallort angehalten. Er war fahrunfähig, wie die St. Galler Stadtpolizei mitteilte.

Am Samstag (28.09.2024) kam ein Auto bei der Melonenstrasse vor einem Treppenabgang zu stehen und verkeilte sich. Bild: stadtpolizei st.gallen

Ein mutmasslicher Lenker konnte am Unfallort angehalten werden. Bild: stadtpolizei st.gallen

Die Polizisten fanden das Auto um 02.30 Uhr an der Melonenstrasse. Der Fahrzeugfront sei über den Treppenabgang geragt und habe nicht mehr rückwärts bewegt werden können, hiess es. Verletzt wurde niemand.

Der mutmassliche Fahrzeuglenker sei von der Polizei als fahrunfähig eingestuft worden, da er Ausfälle bei der Reaktionsfähigkeit gezeigt habe. Die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an und stellte das Auto sicher. Zudem verfügte die Staatsanwaltschat die Sicherstellung des Mobiltelefons. (sda)