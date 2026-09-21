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Siebenjähriges Mädchen wird in Hildisrieden LU von Auto angefahren

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Siebenjähriges Mädchen wird in Hildisrieden LU von Auto angefahren

21.09.2026, 15:5421.09.2026, 15:54

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstag in Hildisrieden von einem Auto angefahren und erheblich verletzt worden. Es ist mit einem Helikopter in ein Spital geflogen worden.

Der Unfall passierte am Samstag gegen 9.30 Uhr auf der Sempacherstrasse, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Das Mädchen überquerte die Strasse im Bereich eines Zebrastreifens. Dabei wurde es von einem Auto erfasst. Der genaue Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt, hiess es weiter. (hkl/sda)

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