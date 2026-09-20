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Polizei stoppt in Liesberg BL Autofahrer mit 146 km/h in 80er-Zone

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Polizei stoppt in Liesberg BL Autofahrer mit 146 km/h in 80er-Zone

20.09.2026, 10:3720.09.2026, 10:39

Ein 44-jähriger Mann ist am Samstagabend mit 146 km/h in Liesberg BL durch eine 80er-Zone gedonnert. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto und nahm ihm den Führerausweis an Ort und Stelle ab.

Der Autofahrer fiel der Polizei kurz nach 18 Uhr auf der Delsbergstrasse in Liesberg auf, weil er mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Laufen unterwegs war.

Mit einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle mass die Polizei Basel-Landschaft eine Bruttogeschwindigkeit von 146 km/h, wie diese mitteilte. (dab/sda)

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