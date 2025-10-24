Zum Auffahrunfall kam es bei Subingen SO. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Polizeirapport

Stau nach Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf Solothurner A1

Eine Auffahrkollision mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A1 bei Subingen SO zu Verkehrsbehinderungen geführt. Bei der Kollision erlitt eine Person gemäss Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Zum Unfall im stockenden Verkehr in Richtung Zürich kam es um 14.55 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Der genaue Unfallhergang werde untersucht.

Eine Person wurde leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Beim Vorfall wurde eine Person leicht verletzt und vor Ort von einer Ambulanzbesatzung betreut. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst transportierte drei Fahrzeuge ab. Wegen des Auffahrunfalls kam es während anderthalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der A1 Richtung Zürich. (rbu/sda)