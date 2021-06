Schweiz

Telefonbetrüger ergaunern über 300'000 Franken im Kanton Zürich



In den vergangenen Tagen haben Telefonbetrüger im Kanton Zürich gleich mehrfach zugeschlagen. In einem Fall erbeuteten sie Wertsachen in der Höhe von 330'000 Franken. In einem anderen Fall konnte die Polizei einen Abholer verhaften.

Falsche Polizisten täuschten am Samstag eine Seniorin in Greifensee mit einer erfundenen Geschichte über Einbrecher, die es auf ihre Wertsachen abgesehen hätten, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer übergab einer Abholerin Gegenstände im Wert von rund 330'000 Franken.

Ein anderer Fall ereignete sich am Freitag vergangener Woche in Affoltern am Albis. Dort übergab eine Frau einem ihr unbekannten Mann 20'000 Franken. Nachdem sie realisierte, dass sie betrogen wurde, meldete sie sich bei der Polizei.

Die Telefonbetrüger meldeten sich erneut bei der Frau, weil sie auf noch grössere Beute hofften. Bei der zweiten Abholung verhaftete die Polizei einen 23-jährigen Schweizer. Laut Mitteilung wird überprüft, ob der Mann im Zusammenhang mit weiteren Betrugsstraftaten steht.

Weitere erfolgreiche Telefonbetrügereien wurden anfangs dieser Woche aus Oetwil an der Limmat und Pfäffikon ZH gemeldet. In beiden Fällen hätten die Opfer den Betrügern mehrere tausend Franken übergeben. (sda)

