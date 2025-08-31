Aktivisten beschiessen ägyptische Botschaft in Bern mit Feuerwerk

Pro-palästinensische Aktivisten haben am Samstagabend Feuerwerkskörper gegen die ägyptische Botschaft in Bern abgefeuert. Es entstand viel Lärm und Rauch, verletzt wurde aber niemand und es gab auch keine Hinweise auf Sachschaden.

Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach 20.20 Uhr. Die vermummten Personen hätten das Gelände bereits verlassen, als die Polizei eintraf.

Täterschaft war schon verschwunden

Die Beamten hätten mehrere Feuerwerkskörper gesichert. Die Suche nach den Täterinnen und Tätern sei bis am Sonntagnachmittag ergebnislos geblieben.

In einer Mail bekannte sich eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivistinnen oder Aktivisten zur Tat. Die Aktion habe sich gegen die ägyptische Regierung gerichtet. Denn diese halte die Grenzen zu Gaza verschlossen und verhindere Hilfsgüterlieferungen.

Gleichzeitig kooperiere Ägypten schon lange wirtschaftlich und geheimdienstlich mit Israel. Auch die Schweiz wird in dem Schreiben wegen ihrer Zusammenarbeit mit Israel kritisiert, unter anderem wegen den Käufen und Verkäufen von Militärmaterial. (sda)