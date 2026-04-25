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Waldbrand in Kärnten ausser Kontrolle – 110 Hektar stehen in Flammen

Waldbrand in Kärnten ausser Kontrolle – 110 Hektar stehen in Flammen

25.04.2026, 11:1625.04.2026, 11:55

In Österreich hat sich ein Waldbrand ausgebreitet. Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Grösse von 150 Fussballfeldern.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.

Video: facebook

Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstrasse in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt. (hkl/sda/dpa)

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