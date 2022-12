Polizeirapport

10 Personen nach Kohlenmonoxid-Vorfall in Gelterkinden BL im Spital

An einem Geburtstagsfest in Gelterkinden BL ist bei einem Austritt von Kohlenmonoxid in der Nacht auf Freitag eine Frau verletzt worden. Neun weitere Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Bei der Geburtstagsfeier mit zehn Personen in einem Cliquenkeller an der Rössligasse sei eine 31-jährige Frau kurz nach 23.00 Uhr bewusstlos geworden, teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit. Weitere Gäste klagten über Übelkeit und Kopfschmerzen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Gäste ins Freie begleitet und medizinisch betreut. Alle mussten ins Spital gebracht werden. Messungen hätten einen «massiv erhöhten Wert an Kohlenmonoxid» in den Kellerräumlichkeiten" ergeben, heisst es weiter in der Mitteilung.

Weshalb die Kohlenmonoxid-Konzentration so hoch war, steht noch nicht abschliessend fest. (sda)