Polizeirapport

Drei Personen bei Unfall auf A3 im Basler St. Johanns-Tunnel verletzt

Drei Personen sind bei einem Autounfall am Mittwochabend auf der A3 im Basler St. Johanns-Tunnel teils schwer verletzt worden. Der Tunnel bleibt bis am Donnerstag um zirka 05 Uhr in beide Richtungen gesperrt, wie die Kantonspolizei Basel mitteilte.

Bild: kantonspolizei basel-stadt

Der mutmassliche Unfallverursacher, ein 33-jähriger Schweizer, sei beim Unfall erheblich verletzt worden, wie es in der Mitteilung vom frühen Donnerstagmorgen weiter hiess.

Er kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem korrekt fahrenden, entgegenkommenden 24-jährigen Franzosen. Dieser wurde ebenfalls schwer verletzt. Eine 59-jährige Beifahrerin des Autos, das der 33-Jährige überholen wollte, sei mittelschwer verletzt worden. Die Sanität brachte die drei Personen auf die Notfallstation des Universitätsspitals.

Wegen Unterhaltsarbeiten im St. Johanns-Tunnel war die zweispurige Fahrbahn der Autobahn A3 Richtung Frankreich gesperrt, so die Kantonspolizei Basel-Stadt. Der Verkehr sei deshalb auf die andere Hälfte umgeleitet worden und erfolgte einspurig.

(lak/sda)