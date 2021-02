Schweiz

Polizeirapport

Frau in Wilchingen SH getötet – Täter nimmt sich das Leben



Frau in Wilchingen SH getötet – Täter nimmt sich das Leben

Bild: sda

In Wilchingen SH ist am Dienstagabend eine Frau getötet worden. Der mutmassliche Täter war mit dem Opfer verwandt und hat sich danach das Leben genommen.

Die Frau wurde um 22 Uhr schwerverletzt in einem Einfamilienhaus gefunden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen starb sie noch am Tatort, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Der mutmassliche Täter nahm sich im deutschen Lottstetten das Leben.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Angaben macht die Polizei derzeit nicht. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung