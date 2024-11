Der 53-jährige wurde festgenommen und musste den Führerausweis abgeben. Bild: DPA

Polizeirapport

53-jähriger rammt auf der Flucht mit seinem Auto Freiburger Polizei

Ein 53-jähriger Mann ist zwischen Lentigny und Romont FR am Donnerstag mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet und dabei mit seinem Fahrzeug mehrere Male in ein Polizeiauto geprallt. Während der Flucht gefährdete der Mann laut der Polizei Fussgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Der 53-jährige wurde festgenommen und musste den Führerausweis abgeben.

Am Donnerstagnachmittag wollte eine Polizeipatrouille in Lentigny eine Routinekontrolle eines 53-jährigen Autofahrers durchführen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitag mitteilte. Der Fahrer habe jedoch sein Auto beschleunigt und versucht, das Polizeiauto abzuschütteln.

«Bei der Verfolgungsjagd in der Nähe des Bahnhofs von Chénens FR gefährdete er Fussgänger», schrieb die Polizei weiter. Auf einer Nebenstrasse hielt der 53-Jährige das Fahrzeug zunächst an. Dann habe er jedoch den Rückwärtsgang eingelegt – und sei mit seinem Fahrzeug drei Mal gegen die Front des Polizeiautos geprallt.

Der 53-jährige Mann flüchtete gemäss der Polizei erneut mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Romont. Dabei sei es zu «waghalsigen Überholmanövern» gekommen. Als der Mann sein Fahrzeug in Romont anhielt, rannte er in ein öffentliches Gebäude und wurde dort festgenommen.

Verletzte gab es laut der Polizei keine. Es seien weitere Ermittlungen zum körperlichen Zustand des in der Region wohnhaften Mannes aufgenommen worden. (sda)