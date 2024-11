«Im Zusammenhang mit dem Fussballspiel der Super League Teams FC Zürich gegen den Grasshopper Club Zürich rufen die beiden Fanlager traditionell im Vorfeld dazu auf, sich dezentral zu besammeln und im jeweiligen Verbund zum Stadion Letzigrund zu marschieren. Im Normalfall geschieht dies, an durch die Bahngleise getrennte Örtlichkeiten in den Stadtkreisen 4 (FC Zürich) und 5 (GC Zürich). Für diesen Samstag haben beide Fanlager dazu aufgerufen, dass sie sich praktisch zeitgleich auf der Josefwiese im Kreis 5 besammeln wollen. Die beiden Fangruppierungen sind verfeindet und es kam in der Vergangenheit immer wieder zu tätlichen Auseinandersetzungen, zuletzt anlässlich des Derbys vom 19. Oktober 2024. Diese Ausgangslage birgt ein enormes Sicherheitsrisiko. Die Stadtpolizei Zürich hat entschieden, Besammlungen und Fanmärsche ab der Josefwiese nicht zu tolerieren. Sie empfiehlt deshalb allen Spielbesuchern, sich direkt zum Stadion Letzigrund zu begeben.»

