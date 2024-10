Polizeirapport

Brand in Mehrfamilienhaus in Kloten ZH: Ein Verletzter, Dutzende evakuiert

In der Nacht auf Freitag hat ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schaffhauserstrasse in Kloten zu einer Evakuierung geführt. Ein 55-jähriger Mann erlitt leichte Verbrennungen und wurde ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Das Feuer brach gegen 1.30 Uhr aus. Bild: kantonspolizei zürich

Rund vier Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner mussten laut Mitteilung vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr Kloten habe den Brand, der gegen 1.30 Uhr ausgebrochen war, unter Kontrolle gebracht.

Kurz nach 3 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Polizei weiter schrieb. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sda)