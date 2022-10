Polizeirapport

Velofahrer fällt bei Schwaderloch AG in den Rhein und ruft seine Frau an – gerettet

Ein 73-jähriger Mann ist am Montag bei Schwaderloch AG aus dem Rhein gerettet worden. Der Mann war mit dem Velo entlang des Rheinufers unterwegs gewesen und in den Fluss gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog den Mann in ein Spital.

Der Mann hatte zuvor seine Frau anrufen können, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Diese verständigte dann kurz nach 16.00 Uhr die Notrufzentrale.

Es war jedoch unklar, wo sich der Mann genau befand. Daher suchten mehrere Patrouillen nach ihm. Nach rund einer halben Stunde fand ihn die Grenzwache auf.

Weil eine Bergung im unwegsamen Ufergelände nicht möglich war, kam das Boot der Regionalpolizei Brugg zum Einsatz. Der 73-Jährige wurde gegen 18.00 Uhr aus dem Wasser gerettet und zur wartenden Ambulanz gebracht. Diese forderte einen Rettungshelikopter an, die den erschöpften und unterkühlten Mann ins Kantonsspital Aarau flog.

Nach ersten Erkenntnissen war der Velofahrer einem Ast ausgewichen. Er kam vom schmalen Weg ab, stürzte die steile Böschung hinab, fiel in den Fluss und vermochte sich nicht mehr aus seiner misslichen Lage zu befreien. (aeg/sda)